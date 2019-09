Sette partite in ventitré giorni. Il calendario della Juventus comincia ad ingrovigliarsi, dopo questa immediata pausa per le Nazionali. Due giornate, poi subito lo stop, suonano come un ponte alla prima settimana di scuola e può far sì risistemare le lacune viste, ma anche far tirare il fiato troppo presto. Gli impegni dei nazionali sono stati utili per far macinare altri chilometri, ma i rientri tardivi dei sudamericani potrebbero già dare indicazioni di formazione: Dybala, Bentancur e Cuadrado dovranno aspettare per la prima da titolare, mentre Alex Sandro sarà praticamente costretto a giocare a Firenze come contro l'Atletico in Champions. Ma il tempo del turnover si avvicina.



TOCCA A TUTTI - Se nelle prossime due gare, vista la posta in palio anche, non dovrebbero esserci stravolgimenti di formazione, ci sarà comunque occasione per vedere in campo anche chi, per ora, scalpita in panchina. Con Verona, Brescia e Spal all'orizzonte, ci sarà quindi modo di vedere sia i grandi esclusi sia chi sta recuperando dagli acciacchi. Come Dybala - sempre che non parta, a sorpresa, già nelle prossime - ma anche Emre Can, che senza Champions dovrà necessariamente trovare spazio in campionato. Chissà che non ci sia spazio anche per Demiral, visto l'infortunio di Chiellini, o per Cuadrado come terzino, dato che è rimasto il solo Danilo come laterale basso di destra. Discorso analogo per Bentancur, centrale per il futuro, ma ancora ai margini nel presente. Certo è che scalpita anche Aaron Ramsey, apparso in forma in questa settimana di allenamenti a ranghi ridotti. Partite ce ne sono, giocatori pure, a Sarri le scelte.