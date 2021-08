È allo Sheraton Hotel di Milano che si svolgono gli ultimi giorni di questa sessione estiva di calciomercato. Qui, presidente, direttori sportivi e procuratori si incontrano per stringere accordi e definire le trattative prima del gong finale. Tra le società protagoniste la. I bianconeri, infatti, hanno avvertito il segnale d'emergenza arrivato dopo la sconfitta contro l'Empoli e si sono messi al lavoro per puntellare la rosa nei reparti in maggiore sofferenza. Per questo, occhio in particolare ai movimenti a centrocampo - dove il favorito rimane-, e all'attacco. Qui, la Juve proverà fino all'ultimo a portarea Torino. Inoltre, si lavora per definire le ultime uscite:è vicino alin direzione Londra, sponda West Ham,sponda Tottenham, e molto altro.La Juve sta per chiudere col PSV per Mohamed Ihattaren, della scuderia Raiola: 5-6 milioni l'esborso previsto, per il classe 2002 che probabilmente sarà girato in prestitoFedericoè appena arrivato allo Sheraton Hotel, accompagnato da Matteo Tognozzi, Scouting Manager della società bianconera. Comincia adesso la lunga giornata di trattative del responsabile dell'area sportiva della Juventus.