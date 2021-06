Le linee guida tracciate dalla Juve sono chiare. Un'intesa sul mercato che parte dalla idee di Allegri e trova riscontro in quelle di Cherubini. Entrambi sanno che serviranno sicuramente un centrocampista di qualità e una punta.



Idee e proposte con una linea comune: non sarà il calciomercato dei ritorni. E un retroscena raccontato così da Gianluca Di Marzio: "“Basto io, no?” è il succo, divertito, della conversazione avuta tra l’allenatore e il dirigente, in merito ai potenziali nuovi acquisti. Perché, è chiaro, Pjanic o Pogba ad Allegri non possono non piacere, ma l’idea è quella di guardare a elementi nuovi, che non hanno ancora vestito la maglia bianconera".