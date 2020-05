Claudio Marchisio parla di come il mondo del calcio e dell'imprenditoria sta vivendo l'incubo coronavirus. In un passaggio dell'intervista rilasciata al'ex centrocampista della Juventus torna a parlare dei calciatori volati all'estero durante la fase di piena emergenza: "Se ho sentito qualcuno? Si, mi ha fatto rabbia sentire che erano scappati. Ma secondo voi se mi fosse capitata una cosa simile quando ero in Russia sarei rimasto lì a fare la quarantena o sarei tornato a Torino dalla mia famiglia? Dai, siamo seri". QUI I PASSAGGI PIU' IMPORTANTO DELL'INTERVISTA DI MARCHISIO.