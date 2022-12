Giornata negativa per lail titolo è calato ancora. Le azioni della società bianconera hanno chiuso con un calo del 5,33% a 0,2556 euro per azione. Un dato così negativo non accadeva dal 2016 e da lunedì 28 novembre, quando si è dimesso l'intero Cda, il titolo ha perso circa l’8,6%.