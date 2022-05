Durante la giornata di commemorazione del Grande Torino il presidente granata Urbano Cairo ha parlato al Cimitero Monumentale. Queste le sue parole su Bremer:



BREMER - "Per Bremer è stata una annata speciale, ha annullato praticamente tutti. È con noi dal 2018, siamo al quarto anno insieme. Quando è arrivato non era il Bremer di oggi. Fece un gran lavoro Mazzarri, fu un maestro, ma lui è riuscito a crescere con capacità umane e sportivo. Non è mai stanco di lavorare per migliorarsi e ha un tempismo assoluto".