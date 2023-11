Si è visto anche Hanstra i giocatori dellache sono scesi in campo all'Allianz Stadium per il riscaldamento prima del match contro il. Il centrocampista classe 2000 non ha ancora avuto modo di esordire in stagione, ma potrebbe rivelarsi un'arma importante per Massimiliano Allegri in questa serata in cui non è disponibile nemmeno Adrien Rabiot.Stando a quanto riferito da DAZN, infatti, pochi minuti fa Fabioavrebbe accusato un leggero mal di schiena, e non è escluso che possa dare forfait al fischio d'inizio. Al suo posto, appunto, scenderebbe in campo Nicolussi Caviglia.- Allarme rientrato per il classe 2003: sarà lui a scendere in campo, come previsto dalla formazione iniziale