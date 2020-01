Ballottaggio in attacco per la Juve. Maurizio Sarri sta pensando al tridente pesante in vista del match con il Cagliari, in programma lunedì 6 gennaio alle ore 15 all'Allianz Stadium. Ronaldo e Dybala sembrano avere il posto assicurato mentre dei tre big là davanti rischia il posto Gonzalo Higuain in ballottaggio con Federico Bernardeschi e Aaron Ramsey che possono partire trequartisti dietro alle due punte.