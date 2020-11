Tanto se ne è parlato alla vigilia, con tutte le polemiche riguardo all'eventuale convocazione di Rodrigo Bentancur contrariamente a quella del cagliaritano Nandez dopo la positività al Covid-19 di Godin, e alla fine sono arrivate le convocazioni di Andrea Pirlo per Juventus-Cagliari di stasera (ore 20.45 all'Allianz Stadium): il centrocampista uruguayano è presente nell'elenco! Evidentemente è risultato negativo al secondo tampone, e una volta giunto l'esito è arrivato il via libera per ufficializzarne la chiamata.

Assenti come previsto Chiellini, Bonucci e Ramsey, presenti per la prima volta in stagione De Ligt e Alex Sandro.

PORTIERI

Szczesny

Buffon

Pinsoglio

DIFENSORI

De Ligt

Alex Sandro

Danilo

Cuadrado

Demiral

Di Pardo

Frabotta

CENTROCAMPISTI

Chiesa

Rabiot

McKennie

Arthur

Bentancur

Bernardeschi

Portanova

Kulusevski

ATTACCANTI

Ronaldo

Dybala

Morata

Vrioni