Dal sito ufficiale dell'AIA, la designazione della squadra arbitrale per la sfida di sabato tra Juventus e Cagliari, valevole per la 19^ giornata di Serie A:



JUVENTUS – CAGLIARI Martedì 21/12 h. 20.45

DIONISI

ROSSI C. – SCARPA

IV: COLOMBO

VAR: ORSATO

AVAR: CARBONE

In questa stagione Federico Dionisi ha diretto 8 gare: 4 in Serie A, 1 in Coppa Italia, 3 in Serie B. Quest'anno non ha mai arbitrato la Juventus, dato che in campionato ha diretto Lazio-Spezia, Udinese-Sassuolo, Fiorentina-Sampdoria, Torino-Bologna. La particolarità è che hanno sempre vinto le squadre che hanno giocato in casa.



In queste quattro partite di Serie A, il bilancio è di 17 ammonizioni, due espulsioni e due calci di rigore.