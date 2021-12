Due trasferte - Venezia e Bologna - e poi l': l'anno si concluderà all'Allianz Stadium per la, che ha comunicato tutte le informazioni e modalità d'acquisto dei biglietti per la sfida contro i sardi in programma martedì 21 dicembre alle 20.45.Precedenza, come sempre, ai Member e nello specifico ai J1897:- dalle ore 14.00 di lunedì 06/12/2021 vendita riservata esclusivamente per i J1897 Member;- dalle ore 10.00 di martedì 07/12/2021 vendita estesa anche ai Black&White Member;- dalle ore 10.00, di mercoledì 08/12/2021, partirà la vendita riservata per gli abbonati alla stagione 2019/20;- dalle ore 10.00, invece, di giovedì 09/12/2021, al via la vendita libera.