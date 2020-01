Tridente sì o tridente no? Maurizio Sarri ha ancora una notte per pensarci. Intanto nella rifinitura di oggi il tecnico bianconero ha provato il tridente composto da Gonzalo Higuain, Cristiano Ronaldo e Aaron Ramsey. Il gallese potrebbe partire dal primo minuto contro i sardi. In conferenza stampa, tra l'altro, Sarri aveva confermato la crescita del centrocampista gallese: "​Sembra in crescita ma dobbiamo decidere domani - le sue parole -. Ci vorrà attenzione perché i due trequartisti del Cagliari possono essere la base per ripartenze estremamente pericolose. Da parte dei nostri centrocampisti servirà grande attenzione alle posizioni sotto la linea della palla".