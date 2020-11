La Juve continua a lavorare in vista della ripresa del campionato che per i bianconeri è prevista sabato sera allo Stadium contro il Cagliari. Andrea Pirlo si porta avanti qualche dubbio verso il week end, tra le certezze c'è anche l'indisponibilità di Aaron Ramsey. Ieri il gallese si è allenato a parte dal resto del gruppo e secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport non farà in tempo a recuperare per la sfida con i rossoblù. Out anche Chiellini e Bonucci.