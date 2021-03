6







di Andrea Menon

Tre a zero. Tre gol in 30' abbondanti, tre gol per indirizzare e poi vincere (nel secondo tempo) la gara contro il Cagliari. La Juve sulle spalle di Cristiano Ronaldo, che è una furia e ne fa tre. Ma non è il solo a brillare in questo primo tempo. Una Juve arrabbiata come in poche occasioni e perciò letale.



