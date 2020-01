Your browser does not support iframes.









di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Juventus e Cagliari vanno al riposo sul punteggio di 0-0. La miglior palla gol per i bianconeri arriva nel finale di tempo con la traversa di Merih Demiral, preferito ancora una volta a Matthijs de Ligt alla quarta partita consecutiva in panchina. L'altra decisione "a sorpresa" di Sarri è Paulo Dybala in attacco a fianco di Cristiano Ronaldo con Gonzalo Higuain inizialmente in panca. Se la partita non si sbloccherà il Pipita entrerà sicuramente nella ripresa. Nel Cagliari da segnalare la grande prova di Luca Pellegrini. Bianconero in prestito in Sardegna.



Nella gallery top e flop a fine primo tempo