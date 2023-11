Alla fine, ecco, è pure giusto così: al 45' dilo 0-0 non sta né stretto, né largo. Di occasioni se ne sono viste poche, Kean ha fallito l'unica imbucata vera creata da Chiesa e i bianconeri sì, si sono incartati tra mezze idee e qualche scorcio di buona verticalizzazione. Soprattutto frutto di un McKennie in ottima forma.Tutto da fare, almeno non da rifare. Allo Stadium il risultato sospeso è forse la migliore notizia: c'è la possibilità di essere ancora qualcosa di diverso per i ragazzi di Allegri.