Una sola rete, un altro paio di occasioni importanti all'attivo - e qualche rimpianto in più- e l'usuale prestazione incolore:Sia perché la mole di lavoro è rimasta importante, sia perché la Juve è squadra fino ai venti metri e da lì in poi s'impantana in un vuoto di idee. A quel punto, per i sardi, in formazione rimaneggiata e visibilmente in difficoltà, è più facile piazzarsi a uomo e metterla sul fisico.L'unica buona notizia è proprio la rete di: chiude a chiave i fantasmi e rasserena anche il pubblico. Qualche fischio dagli spalti si è sentito, qualche altro era pronto ad arrivare al duplice fischio. Se il risultato è tutto ciò che conta, prepararsi ad approfittarne.