Il Cagliari arriva a Torino e mette il cosiddetto "pullman davanti alla difesa" all'Allianz Stadium? Nessun problema: ci pensa il solito Cristiano Ronaldo, con una tripletta da urlo, a regalare alla Juventus la prima gioia del 2020. Euforica la reazione sui social network da parte dei tifosi bianconeri, i quali ritrovano così il dolce sapore della vittoria dopo la delusione in Supercoppa: la speranza c'era, ma forse in pochi si aspettavano un successo così rotondo contro un avversario di tutto rispetto come la compagine sarda. Oltre a quelli per il portoghese, molti elogi anche per Higuain (autore del provvisorio 3-0) e per Dybala.