Il campionato ce lo facciamo noi, potrebbero aver pensato gli organizzatori della #eSerieATIM. Il campionato infatti si gioca eccome. Joystick in mano e sguardo fisso sullo schermo. Si gioca alla Play. L'iniziativa Everybody Plays Home, (tutti possono giocare da casa) è arrivata alla seconda edizione della quale fa parte anche Ettorito, pro player della Juventus. Ecco il calendario completo delle gare, in diretta sul canale ufficiale Youtube eSerie A TIM:

Ecco il calendario della competizione: Cagliari-Lazio, Atalanta- Juventus 1-3, Lazio-Atalanta, Juventus-Cagliari 1-4, Juventus-Lazio 0-1, Cagliari-Atalanta.



Semifinali: Juventus-Lazio 5-0, Cagliari-Atalanta



Finale Juventus-Cagliari