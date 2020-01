Maurizio Sarri ha due dubbi di formazione per la sfida di oggi contro il Cagliari. Il tecnico bianconero ha provato Ramsey, Higuain e Ronaldo alla vigilia della partita di oggi ma i maggiori dubbi del tecnico toscano sono in difesa. In mezzo è ancora aperto il ballottaggio tra Matthijs de Ligt e Merih Dermiral mentre sulla destra partirà uno tra Juan Cuadrado e Mattia De Sciglio. In mezzo al campo invece le scelte sembrano fatte: Matuidi, Pjanic e Rabiot sono destinati a partire dal primo minuto. Tra poche ore le scelte di Sarri saranno ufficiali.