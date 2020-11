Sosta nazionali indigesta per il Cagliari di Di Francesco, atteso sabato sera allo Stadium per sfidare la Juventus di Pirlo. Come scrive Tuttosport, il tecnico deve ancora sbrogliare qualche dubbio di formazione. Out gli infortunati Tripaldelli, rientrato per problemi muscolari dagli impegni con l’Under 21, e Lykogiannis, tornato con un affaticamento muscolare dopo l’amichevole con la sua Grecia ad Atene contro Cipro, saltando le partite di Nations League contro Moldavia e Slovenia. Pochi dubbi davanti, con l’attacco guidato da Joao Pedro e Simeone. Corsa a tre, infine per due posti tra Nandez, Ounas e Sottil.