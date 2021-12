A inizio secondo tempo di Juventus-Cagliari, una novità in campo. A centrocampo, infatti, McKennie ha preso il posto di Rabiot. Dalla curva dell'Allianz Stadium è partito un applauso. Non, però, diretto al giocatore francese ma al cambio stesso. Ennesimo segnale di un feeling mai sbocciato e di una prestazione, l'ennesima, non ritenuta all'altezza dal pubblico.