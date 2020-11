Primo tempo da urlo della Juventus contro il Cagliari. Primi 5 minuti in salita, con la squadra di Di Francesco partita con il piede sull’acceleratore, giusto il tempo per prendere le misure degli avversari e sprigionare il proprio gioco. 376 passaggi con il 91% di precisione, dato che testimonia il dominio degli uomini di Pirlo. Il secondo gol proviene da calcio d’angolo, ma è il primo a sublimare la prestazione della Juve: splendida azione corale a uno-due tocchi, Morata serve poi Ronaldo che salta due uomini in area e infila Cragno sul secondo palo. Splendido gioco corale e spunto finale del campione.