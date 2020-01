Il Cagliari si sta preparando alla sfida di Torino contro la Juventus, prevista per lunedì dell'Epifania. I rossoblù vogliono ritrovare la forma abbandonata prima della beffa finale contro la Lazio e possono contare su un pieno organico per la sfida ai bianconeri. Come riportato dalla nota sul sito del club, all'allenamento odierno hanno partecipato anche Cragno e Ceppitelli, che hanno però svolto un lavoro personalizzato di recupero dagli infortuni. Per Castro, invece, parte in gruppo e parte di differenziato, mentre ancora out Ragatzu.