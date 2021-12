Breve pit-stop per Leonardoal 70' di. Come raccontato dai cronisti di DAZN, il difensore bianconero ha chiesto alla panchina un piccolo "rifornimento" per un calo di zuccheri, dovuto al forte dispendio di energie richiesto dalla gara. Da bordo campo è dunque partito un assistente di Massimiliano Allegri che, dopo aver percorso tutto il perimetro del terreno di gioco, ha raggiunto il numero 19 e gli ha consegnato... una merendina per aiutarlo a ritrovare subito le forze. Nessun problema comunque per lui, che ha immediatamente ripreso a giocare.