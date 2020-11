Questo è il vero Bernardeschi? Ecco, perché se così dovesse essere, sarebbe tanta roba per la Juventus. Tuttosport traccia un ritratto molto positivo dell'esterno toscano: "Mandarlo in campo dal primo minuto è una grande intuizione di Andrea Pirlo che si conferma conoscitore di uomini e di calciatori. Da una parte c’è la comprensione della delicata situazione di Bernardeschi, confuso da un inizio di stagione opacizzato da errori e omissioni, dall’altra la consapevolezza che dopo buone prestazioni in nazionale si torna al club sempre carichi. E, quindi, quale momento migliore per confermare fiducia nell’ala toscana? E la fiducia viene ricambiata con quella che potrebbe essere la partita della svolta per Bernardeschi, che nella ripresa ha sfiorato il gol con una bella conclusione che richiede un eccellente intervento di Cragno a deviare in angolo".