Segui in diretta gli episodi da moviola di Juve-Cagliari, primo match del 2020 che si gioca dalle ore 15 all'Allianz Stadium. Arbitra l'incontro Giacomelli di Trieste coadiuvato da Liberti e Bottegoni. VAR Banti di Livorno, AVAR Cecconi.



65' RIGORE PER LA JUVE. Dybala va via in mezzo a tre e viene steso da Rog sul tentativo di recupero. C'è il rigore.



48' Duro scontro tra Pjanic e Joao Pedro: restano a terra entrambi, ammonito il brasiliano che ha procurato il contatto.



41' Fallaccio di Rabiot su Rog. L'arbitro lascia correre e ammonisce a fine azione ma il francese rischia anche il rosso.



22' Proteste per un tocco di mano in area di Klavan che però tocca il pallone con il fianco, giusto non fischiare il penalty.



21' Giacomelli non fischia fallo dal limite su Dybala che resta a terra per un minuto prima che i bianconeri mettano fuori la palla. Proteste pesanti dello stadio, dubbi sulla non chiamata del direttore di gara.



19' Grande azione della Juve sull'asse Ronaldo-Cuadrado. Il colombiano propone in mezzo per CR7, che però non riesce a concludere in rete. Azione fermata per offside.



3' Invasione di campo nella metà campo bianconera. Un tifoso prova ad entrare alle spalle di Szczesny ma viene bloccato da steward e Digos che lo portano fuori dal rettangolo verde. Giacomelli ferma il gioco per un minuto, giusto il tempo di far uscire dal campo l'invasore.