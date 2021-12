La Juventus saluta il 2021, e lo fa tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. Di ronte un Cagliari in crisi, ma da non sottovalutare. Troppo spesso, infatti, in questa stagione i bianconeri sono usciti con le ossa rotte quando non hanno approcciato il match con la giusta determinazione. Fare 3 punti oggi è di vitale importanza, se si vuole coltivare la speranza di raggiungere i primi quattro posti della classifica.: ​Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Arthur, Rabiot; Bernardeschi, Morata, Kean. A disp. Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Pellegrini, Rugani, De Winter, McKennie, Locatelli, Kulusevski, Soule, Kaio Jorge.​ All. AllegriCragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, Grassi, Deiola, Dalbert; Gaston Pereiro; Joao Pedro. A disp. Aresti, Radunovic, Keita, Altare, Oliva, Farago, Pavoletti, Ceter, Obert. All. Mazzarri