Molti pensieri sono già rivolti al derby d'Italia contro l'Inter in programma dopo la sosta, ma ladeve prima vincere un'altra importante partita. Alle 18.00, infatti, i bianconeri di Massimiliano Allegri scenderanno in campo contro il, con un obiettivo chiaro: conquistare altri punti e dunque tornare almeno per una notte in testa alla classifica di, per poi vivere le due settimane di pausa con la necessaria serenità e preparare al meglio il big match del 26 novembre. Come il tecnico livornese ama spesso ripetere, del resto, sono innanzitutto le sfide come quella di oggi che non si possono sbagliare se si vuole sognare in grande.Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Kean. All. AllegriScuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Jankto; Viola; Lapadula, Luvumbo. All. Ranieri