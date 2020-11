Come di consueto, la Juventus ha raccolto i dati statistici più significativi dell'ultimo match disputato, quello contro il Cagliari di ieri sera: "Sono ben nove i giocatori della Juventus con almeno 60 tocchi in Juventus-Cagliari: negli ultimi 15 anni, i bianconeri hanno fatto meglio solo una volta in Serie A (10 v Bologna il 26/09/2018). Era da settembre 2019 che Gianluigi Buffon non chiudeva un match di Serie A senza subire gol (2-0 v SPAL). Nessun attaccante ha servito più assist in questa Serie A di Álvaro Morata: tre (due dei quali per una rete di Cristiano Ronaldo). Merih Demiral ha servito oggi il suo secondo assist in Serie A, il primo l'aveva realizzato nel dicembre 2019, per un gol di Bonucci contro l'Udinese".