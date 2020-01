Messi da parte torroni e panettoni è tempo di rituffarsi sul campionato. La Juventus scenderà in campo lunedì 6 gennaio alle 15 in casa contro il Cagliari: bianconeri favoriti, il segno 1 si può giocare a 1.27; super quota per la vittoria dei rossoblù allo stadio: il successo della squadra di Maran vale 10 volte volte la scommessa. E' la quota più alta della giornata. Il pareggio è pagato 5.75.