Oggi alle 18 la Juve scenderà nuovamente in campo per affrontare il Cagliari di Claudio Ranieri, in una sfida che metterà in palio 3 punti preziosissimi per entrambe le squadre. In attesa di conoscere le formazioni ufficiali delle due squadre, ecco nella gallery seguente quelli che potrebbero essere gli 11 titolari scelti da Massimiliano Allegri per affrontare il club sardo, con la coppia Vlahovic-Chiesa che sembra destinata a ricomporsi.