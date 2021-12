Il migliore? Ancora una volta, Federico. Dopo l'Europeo la marcia è decisamente cambiata e l'esterno bianconero sta trascinando in maniera continua la propria squadra, orfana di Dybala e Chiesa ma non certamente del suo talento.E' una Juve da 6.5 per i principali quotidiani sportivi in edicola. Del resto, è anche il voto di Allegri. Che "strappa altri due punticinie, a inizio Avvento, un Natale così era un sogno". La Juve però non sembra esaltante, ma è solida, come piace a lui. Rischia e riesce però a sfruttare il calendario recente.Adesso? Serve il boost negli scontri diretti.