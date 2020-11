19









La sblocca, la chiude, la determina con quel vizio che l'ha reso il più grande di tutti: far gol, e farli con una facilità estrema. La Juve torna a vincere: in casa, contro il Cagliari, vige la legge di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è autore della doppietta decisiva, ma si deve esclusivamente a lui il merito del 2-0 finale. No, perché la squadra ha disputato una prova maiuscola. Del resto, poche volte capita che non si vedano insufficienze in una pagella di gruppo.



Dalle 'firme' di De Ligt e Demiral, fino alla nuova possibilità per Bernardeschi: ieri sera, la Juve ha dimostrato quanto il lavoro e il sacrificio possano fare la differenza. Nella gallery, tutti i voti dei giornali in edicola.