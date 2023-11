. La Juve batte anche l’emergenza e prosegue il proprio periodo d’oro e per una notte torna in testa da sola. Il primo posto ritrovato e meritato, perché la Juve batte il Cagliari per 2-1 grazie ai gol di Bremer e Daniele Rugani. E anche se il record d'imbattibilità viene infranto dal gol di Dossena, che porta un po' di paura nel finale, ecco che i tre punti rimettono la tranquillità al centro, la Juve in vetta e lasciano immutato quello spirito visto nelle ultime settimane.Leggi le pagelle dei giornali nella gallery dedicata.