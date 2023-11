Sembrava nulla, poi è statodominio, alla fine un gran bel 'ffiuuuu'. E un primo posto, tutto sommato meritato: la Juve batte il Cagliari per 2-1. Decide il gol di, poi quello di. E dopo? Dossena, per una rete che taglia la tensione e un palo che aggiunge altra preoccupazione. Addio al record d'imbattibilità, però bentornato 'corto muso', ormai una dolce dipendenza e quasi una granitica certezza. Un po' come la difesa, super anche stasera tranne in un paio di svarioni di Gatti. Un po' come Kostic, che ha messo altri assist e giocate in cascina. Fondamentale.