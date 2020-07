di Francesco Guerrieri

Dopo la vittoria dello scudetto la Juventus si spegne. Blackout contro il Cagliari nella penultima giornata di campionato: i bianconeri hanno perso 0-2 con il classe 2000 Gagliano grande protagonista grazie al gol che ha sbloccato la partita - primo, al debutto da titolare in Serie A - e all'assist a Simeone per il raddoppio. La Juve fa poco e niente, la sensazione è che la testa sia già alla Champions dopo aver messo fine al campionato nella scorsa giornata. Bentancur e Ronaldo tra i pochi a salvarsi, Buffon si riscatta e Muratore tira fuori la sua personalità.



Scorri la gallery per vedere le pagelle di Cagliari-Juve



Scorri la gallery per vedere le pagelle di Cagliari-Juve