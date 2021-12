Prime indicazioni tattiche da parte diper i giocatori in campo all'Allianz Stadium contro il. Intorno al settimo minuto di gioco il tecnico dellasi è rivolto in particolare a Moise, chiedendogli di stare molto largo sul versante offensivo sinistro. Il classe 2000 è stato schierato ancora una volta da titolare in un attacco completato da Alvaro Morata e Federico Bernardeschi, rispettivamente posizionati al centro e a destra.