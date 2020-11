La partita di stasera tra Juventus e Cagliari può essere molto significativa per Juan Cuadrado, non solo perché a causa delle assenze (e grazie alla sua leadership acquisita in questi anni in bianconero) potrebbe indossare la fascia da capitano, ma anche perché il Cagliari è la squadra a cui il colombiano ha segnato più volte durante la sua carriera: sono 4 le reti di Cuadrado contro la formazione sarda. Di queste, 3 risalgono a quando giocava nella Fiorentina. L'unica realizzata con la maglia della Juve è il sigillo del 3-1 messo a segno nella sfida del 3 novembre 2018.