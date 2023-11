E' il signor Piccinini a fischiare l'inizio diall'Allianz Stadium. Di seguito la designazione completa:JUVENTUS – CAGLIARI Sabato 11/11 h.18.00Arbitro: PiccininiAssistenti: Palermo - FontemuratoQuarto ufficiale: MassimiVAR: ValeriAVAR: Paterna48' - Trattenuta a metà campo, ammonito Jankto34' - Colpo di testa di Rugani, mano di Dossena in area. Check del Var: distanza ravvicnata tra i due, non è rigore23' - Tocco di mano in area di Kostic, non c'è nulla: il braccio é lungo il corpo1' - Fischio d'inizio