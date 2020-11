“Il nostro campionato inizia da domani (stasera, ndr)”. Nessuna attenuante, Andrea Pirlo ha spiegato come gli esperimenti siano finiti e adesso è giunta l’ora di macinare punti, essere cinici. A partire da stasera, allo Stadium, contro il Cagliari di Di Francesco. L’arbitro sarà Maresca della sezione di Napoli. I suoi assistenti saranno Vecchi e Bresmes, mentre come quarto uomo è stato designato Dionisi. Al VAR ci sarà Mariani coadiuvato da Valeriani. Segui su IlBianconero.com i principali episodi da moviola.



73’ – Sottil atterra Dybala in ripartenza, Maresca estrae il giallo



67’ – Klavan segna sfruttando un campanile in area di rigore, ma Maresca aveva già fermato il gioco per una precedente posizione di fuorigioco di Marin



53’ – Traversa di Demiral sugli sviluppi di calcio d’angolo, sull’azione di uscita del Cagliari Danilo rifila un calcione ad Ounas. Giallo per lui e anche per Arthur per un fallo commesso a metà campo



35’ – Tripaldelli stende in fascia Cuadrado, cartellino giallo per lui



32’ – Intervento duro di Rabiot ai danni di Joao Pedro, Maresca concede il vantaggio ma al termine dell’azione ammonisce il francese​



11’ – Azione perfetta della Juventus. Rabiot detta i tempi di gioco e duetta con Morata, che si gira in area e serve un regalo da scartare per Bernardeschi, che scaraventa in porta pallone e rabbia agonistica. Gol annullato però, con Morata pescato in fuorigioco