Altro giro, altro fuorigioco di Morata. Che costa poi un gol, anche se non viene annullato direttamente allo spagnolo ma a Federico Bernardeschi. La Juve vince con il Cagliari e lo fa senza patemi, neanche arbitrali. O meglio: un guizzo sardo era pure arrivato, ma il Var tanto dà e tanto toglie, e stavolta ha tolto una rete (giustamente) a Klavan. Il difensore era saltato più in alto di tutti, però Marin era oltre l'ultimo difensore nello scambio stretto immediatamente successivo al calcio d'angolo.



Leggete la moviola dei principali quotidiano nella gallery dedicata: è qui in basso.