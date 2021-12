Partita senza particolari affanni per, quella tra Juventus e Cagliari. Tre i gialli assegnati dall'arbitro tra primo e secondo tempo, tutti a danno dei rossoblù. Qualche dubbio al 34' per un possibile fallo non segnalato di Carboni, ammonito solo pochi istanti prima.​85' - Giallo per Pavoletti, colpevole di un duro fallo su Alex Sandro. Ammonizione corretta83' - GOL DI BERNARDESCHI! L'esterno offensivo chiude la partita con uno splendido diagonale di sinistro, su assist di Kulusevski40' - GOL DI KEAN! L'attaccante, ben messo al centro dell'area, devia di testa un forte tiro di Bernardeschi. Nessun dubbio sulla sua posizione, la rete è valida35' - Ammonito anche Dalbert, costretto a fermare Bernardeschi in fase di ripartenza con un fallo34' - Carboni spinge leggermente Rabiot all'interno dell'area di rigore, facendo scivolare il pallone sul fondo. L'arbitro non fischia nulla, ma il difensore del Cagliari era già ammonito...24' - Giallo per Carboni, autore di una brutta entrata da dietro su Bernardeschi23' - Episodio dubbio nell'area di rigore del Cagliari. Morata insiste sulla sinistra cercando di accentrarsi, finchè Ceppitelli non lo ferma con un tocco sospetto, mandando la palla fuori. L'arbitro fischia solo il calcio d'angolo. C'era un fallo sullo spagnolo?1' - Al via il match!ROSSI C. – SCARPAIV: COLOMBOVAR: ORSATOAVAR: CARBONE