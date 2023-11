La Juventus cerca laconsecutiva dopo quelle ottenute contro Milan, Torino, Hellas Verona e Fiorentina.Ad attendere i bianconeri c'è la sfida casalinga contro il Cagliari. Fischio d'inizio in programma alle ore 18:00 di sabato 11 novembre 2023.Mister Massimilianoha diramato la lista dei giocatori convocati per il match valido per la dodicesima giornata di Serie A.1 Szczesny3 Bremer4 Gatti5 Locatelli7 Chiesa9 Vlahovic11 Kostic13 Huijsen14 Milik15 Yildiz16 McKennie17 Iling-Junior18 Kean20 Miretti23 Pinsoglio24 Rugani27 Cambiaso36 Perin41 Nicolussi Caviglia47 Nonge Boende