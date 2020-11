L'ex arbitro Luca Marelli è intervenuto ai microfoni della trasmissione di Radio 24, Tutti Convocati, per commentare un episodio da moviola occorso durante il match tra Juventus e Cagliari, in concomitanza con il gol dell'1 a 0 di Cristiano Ronaldo. A far discutere è stata la posizione di Morata al momento del tiro, questa l'opinione di Marelli: "Cragno vede partire il pallone, ricordiamo che c'è un tempo di reazione del portiere. In che modo Morata poteva influire su quel tiro? Per me non lo ha fatto".