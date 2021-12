Tutto regolare, e una serata che scorre liscia come l'olio per gli arbitri. Ecco la moviola de La Gazzetta dello Sport: "Prestazione convincente di, che ha dalla propria corsa e senso dello sviluppo del gioco che lo aiuta ad essere spesso vicino all’azione. I gol sono regolari (Bellanova tiene in gioco Kean; Zappa fa lo stesso nel raddoppio juventino di Bernardeschi), il “neo” di una serata non difficile arriva quando c’è un metro differente nel giudicare un’entrata di Alex Sandro su Bellanova (niente ammonizione) e di Carboni su Bernardeschi (giallo). In area proprio Carboni (34’ pt), dopo un cross da destra, spinge leggermente Rabiot che però pare colpito da una scossa. Dubbi lievi. Sanzionabile col giallo Bonucci (non ammonito): dopo due colpi al limite in altre zone del campo, contende la palla a Joao Pedro saltando col braccio sulla nuca del cagliaritano. Gialli a Carboni, Dalbert e Pavoletti: corretti".