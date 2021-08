Il Cagliari aumenta il pressing per, già nel mirino dei rossoblù da qualche settimana. A breve è atteso un incontro con la Juve per capire se ci sono margini per andare avanti con la trattativa: i bianconeri vorrebbero farlo partire in prestito o con una formula che consenta di mantenere il controllo del cartellino, il Cagliari vorrebbe un'opzione di riscatto magari anche inserendo un controriscatto in favore della Juve.