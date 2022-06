Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, in questi minuti nel centro di Milano è in corso l'incontro tra la dirigenza della Juventus e quella del Cagliari. Sul tavolo principalmente tre nomi: quello del centrocampista uruguaiano dei sardi Nahitan Nandez e quelli dei due calciatori della Juve, l'attaccante classe 1994 Matteo Brunori e il centrocampista classe 2001 Filippo Ranocchia, nell'ultima stagione in prestito rispettivamente al Palermo e al Vicenza.



Il Cagliari, scrive Calciomercato.com, ha bisogno di cedere Nandez facendo cassa, ma vuole anche rinforzare la rosa. Nandez piace ancora alla Juve e viene valutato 15 milioni di euro dai sardi: le parti cercheranno un modo di venirsi incontro mantenendo le buone relazioni, con le suddette contropartite che potrebbero abbassare il costo.