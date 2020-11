L'ultima volta che la Juventus ha ricevuto il Cagliari all'Allianz Stadium è stata in quest'anno solare, la scorsa Epifania. I bianconeri di Sarri strapazzarono la formazione sarda con un 4-0 senza storia. Mattatore del match Cristiano Ronaldo, autore di una tripletta (più un gol di Gonzalo Higuain). Ronaldo che sarà in campo pure oggi, come sempre quando sta bene. Ma il suo partner non sarà il Pipita, partito alla volta degli Usa, bensì un super Alvaro Morata. La Juve sui propri canali social ufficiali ha pubblicato il video delle tre reti di CR7 in quel Juve-Cagliari