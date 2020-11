Giornata di vigilia per la Juventus, che domani affronterà il Cagliari dopo al sosta per le nazionali. Pirlo ha ritrovato Dybala e Chiesa, rientrati ieri in gruppo dopo i rispettivi infortuni: oggi saranno monitorati dallo staff medico per capire se potranno essere a disposizione per la gara di domani. Intanto l'allenatore deve risolvere il rebus a centrocampo: secondo il Corriere dello Sport l'unico sicuro del posto è il brasiliano Arthur; con Kulusevski dietro alle punte, Bentancur, Rabiot e McKennie si giocano gli altri due posti vicino all'ex Barça.